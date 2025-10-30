رئيس وزراء الكويت يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 01:36 مساءً -

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك في اللقاء من الجانب الكويتي كل من الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة؛ والشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء؛ والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار؛ والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة؛ والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى استهل اللقاء بالترحيب بضيف مصر الكبير، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت، والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، موجهاً التحية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ومشيداً بالجهود المتواصلة التي يقودها لتحقيق التنمية والازدهار في دولة الكويت الشقيقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس وزراء الكويت نقل من جانبه، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس السيسى، مشيدًا بما تشهده العلاقات المصرية الكويتية من تطور ملموس على كافة الأصعدة، ومؤكداً حرص دولة الكويت على تعميق أواصر التعاون التاريخي بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يجسد مكانة مصر الحضارية وتاريخها العريق، معرباً عن تقدير بلاده للدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في الكويت، والتي كانت ولا تزال لها إسهاماتها في العديد من مناحي الحياة في الكويت، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.