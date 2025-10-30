ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم م

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 01:36 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة - على خلاف الحقيقة – من خلال إنشاء صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء شركات مختلفة وإستخدامها للترويج لنشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته (4 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب") بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.