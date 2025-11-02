ملك بلجيكا يتجول في شوارع القاهرة ويستمتع بأجواء العاصمة التاريخية ومعالمها الأثرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - تجول الملك فيليب ملك بلجيكا، في عدد من شوارع القاهرة مساء اليوم، استمتع خلالها بأجواء العاصمة التاريخية ومعالمها الأثرية المميزة.

وقبل مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، التقى العاهل البلجيكي بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الحوار بين الأديان، ودور الأزهر كمنارة للفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال في العالم.

وأكد الإمام الأكبر خلال اللقاء عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا، مشيدًا بدور الملك في دعم مبادرات التفاهم بين الشعوب، فيما عبر الملك فيليب عن تقديره لمكانة الأزهر الشريف بوصفه مرجعية دينية وعلمية كبرى في العالم الإسلامي.

تأتي الزيارة بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم، ويجسد اهتمام مصر بالحفاظ على تراثها الإنساني والتاريخي.