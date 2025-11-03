نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: أكثر من ملياري شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومصر تستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد مدبولي في كلمته حجم التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يواجهون مستويات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي، في وقت تتفاقم فيه الأزمات بسبب الصراعات والنزاعات.

مدبولي: الجوع والفقر من أخطر تحديات العصر

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدولة قطر على استضافة القمة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للبرازيل وإسبانيا في قيادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.

وأوضح أن الجوع والفقر لا يزالان من أكثر التحديات إلحاحًا، مؤكدًا أن شخصًا من بين كل خمسة في إفريقيا يعاني الجوع يوميًا. كما أشار إلى أن مشاهد المجاعة في غزة تجسد بوضوح كيف يمكن للصراعات أن تدمر حياة البشر وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي وإعادة إعمار غزة

استعرض مدبولي نتائج القمة الدولية للسلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لإعادة ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.

وكشف رئيس الوزراء أن مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي حول “التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية” في غزة، داعيًا المجتمع الدولي للمشاركة فيه لدعم الشعب الفلسطيني.

التحديات الهيكلية العالمية تتطلب إصلاحات جذرية

لفت رئيس الوزراء إلى أن الجوع والفقر يتقاطعان مع تحديات أخرى، من بينها ارتفاع مستويات الديون العالمية، وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، وصعوبة الوصول إلى التمويل الميسر، مشددًا على ضرورة تنفيذ إصلاح عاجل للهيكل المالي العالمي وتعزيز الحوكمة الاقتصادية الدولية لضمان استجابة أكثر فعالية للأزمات العالمية المتسارعة.

برامج مصر الاجتماعية: دعم أكثر من 60 مليون مواطن

تحدث مدبولي عن برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها مصر، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة” الذي يقدم دعمًا شهريًا لأكثر من 7 ملايين مواطن، إلى جانب المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تُعد أكبر مشروع قومي لتطوير الريف المصري ويستفيد منها أكثر من 60 مليون شخص، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

مشروع قومي للصوامع لرفع السعة التخزينية للقمح والحبوب

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تنفذ مشروعًا قوميًّا ضخمًا لإنشاء صوامع حديثة لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن.

ويشمل المشروع إنشاء نحو 50 صومعة في 17 محافظة، بما يضيف طاقات تخزينية جديدة تقدر بـ 1.5 مليون طن، ليتجاوز إجمالي الاحتياطي المخزن في مصر 6 ملايين طن.

مشروعات لتعزيز الابتكار والمرونة… ومركز عالمي لتخزين الحبوب

اختتم مدبولي كلمته بالإشارة إلى إطلاق مركز الأقصر التنسيقي، المعني بتعزيز الابتكار ونشر المعرفة في صعيد مصر، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.

كما تعمل مصر مع منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” على استضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يؤهلها لتكون محورًا لوجستيًا إقليميًا في سلاسل الإمداد الغذائية.