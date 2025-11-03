ضبط قائد "توك توك" تسبب في إزعاج المواطنين وإحداث ضوضاء بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 نوفمبر 2025 02:32 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام قائد مركبة "توك توك" بتشغيل مكبر صوت حال سيره بأحد الشوارع بوقت متأخر بالمنيا، وتسببه في ضوضاء وإزعاج المواطنين.





بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو (بدون لوحات معدنية) وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.