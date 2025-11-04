نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه شهد المتحف المصري الكبير اليوم توافد آلاف الزوار في البهو العظيم الذي يحتضن تمثال رمسيس الثاني، في اليوم الأول للافتتاح الرسمي لاستقبال الجمهور، حيث يعد هذا الحدث الثقافي الضخم بداية التشغيل الكامل للمتحف بعد سنوات من التحضيرات والتجارب التشغيلية.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، أن المتحف يقدم تجربة استثنائية وفريدة للزائرين تجمع بين عراقة التراث الفرعوني والتكنولوجيا الحديثة، إذ يتم عرض المقتنيات الأثرية عبر شاشات تفاعلية وتقنيات الواقع الافتراضي (VR) والهولولينز، ما يتيح للزوار التفاعل المباشر مع التاريخ بطريقة مبتكرة.

وأضافت أن المتحف لا يقتصر على كونه وجهة سياحية فحسب، بل يُعد أيضًا مركزًا للتعلم والبحث الأثري، من خلال مراكز تدريب ومعامل ترميم متطورة تتيح للطلاب والباحثين دراسة وفهم الآثار المصرية بأساليب علمية حديثة.

وأشارت عجيزة إلى أن الافتتاح الرسمي اليوم يمثل أيضًا انطلاقة عالمية جديدة تفتح أبواب المتحف أمام الزائرين من مختلف الجنسيات، ليستمتعوا بقاعات العرض المتنوعة، وعلى رأسها قاعة الملك توت عنخ آمون التي تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية تعرض لأول مرة كاملة تحت سقف واحد، وتُعد من أكثر القاعات جذبًا للزوار.

وأفادت أن منافذ التذاكر شهدت إقبالًا كثيفًا منذ الصباح، حيث يصطف الزوار في طوابير طويلة لاقتناء التذاكر والدخول إلى القاعات، مشيرة إلى أن أكثر المناطق ازدحامًا هي قاعة الملك توت عنخ آمون نظرًا لما تحتويه من تفاصيل دقيقة وألوان مذهلة لقطع المجموعة الذهبية الشهيرة.

https://www.youtube.com/shorts/rPu8nkPS9Bg