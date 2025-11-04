نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للناشئين يهزم هايتي بثلاثية في افتتاح مشواره بمونديال تحت 17 عامًا في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس في الفوز على منتخب هايتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في أولى مبارياته فى الدور الأول في كأس العالم تحت 17 عاما والمقامة حاليا في قطر.

وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025 وتعتبر تلك النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة وبدأ مشواره بالفوز على منتخب هايتي ثم سيواجه فنزويلا وإنجلترا فى الجولتين الثانية والثالثة في السابع والعاشر من نوفمبر الحالي على الترتيب.

بدأ منتخب الفراعنة سيطرتهم على مجريات اللعب منذ بداية المباراة حتى نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من توقيع بلال عطيه عندما استلم تمريرة طويلة أرسلت خلف الدفاعات لتصل إلى حمزه عبد الكريم الذي مررها ببراعة لحظة خروج حارس هايتي لتصل عند بلال عطية الذي سددها بقوة في شباك هايتي.

واصل منتخب مصر سيطرته على المباراة حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 11 عن طريق عبد العزيز الزغبي الذي تسلم تمريرة رائعة من الجانب الأيمن ليراوغ ويسدد الزغني تسديدة قوية على يمين حارس هايتي وتستقر داخل الشباك.

على الجانب الآخر، شن لاعبو منتخب هايتي بعض الهجمات على مرمى الفراعنة حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الوحيد لهم في الدقيقة 20 من توقيع أوليفر بيير الذي استغل هجمة مرتدة ثم تمريرة عرضية أرضية ليتسلمها أوليفر بيير ويسدد كرة صاروخية مرت على يسار حارس منتخب الفراعنة ويعلن عن هدف لمنتخب بلاده.

استعاد لاعبو منتخب مصر تركيزهم وشنوا بعض الهجمات الخطيرة على مرمى منتخب هايتي حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 20 عن طريق حمزه عبد الكريم الذي استغل كرة طويلة حاول مدافع هايتي أن يشتتها مع تدخل من حمد ولكن الكرو وصلت إلى حمزه عبد الكريم الذي سددها على يسار منتخب هايتي لتستقر الكرة داخل الشباك وينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على هايتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى عكس الشوط الأول، جاء الشوط الثاني متواضعا وتراجع الآداء بشكل كبير من كلا المنتخبين ولم تسفر أية هجمات من كلا الجانبين عن أية أهداف لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر على منتخب هايتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.