نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في مصر 2025.. تحديثات عيار 24 وعيار 21 والجنيه الذهب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب اليوم في مصر 2025.. تحديثات عيار 24 وعيار 21 والجنيه الذهب

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الترقب مع استمرار تراجع الأسعار العالمية للذهب، مما انعكس على السوق المحلية وجذب الاهتمام مجددًا بالمعدن النفيس كوسيلة آمنة للادخار والاستثمار.

سعر الذهب الآن في مصر



وصل سعر بيع عيار 24 إلى 6070 جنيها مقابل 6010 جنيهات للشراء، بينما سجل عيار 22 نحو 5565 جنيه للبيع و5510 جنيه للشراء. الأكثر تداولًا، عيار 21، بلغ 5310 جنيه للبيع و5260 جنيه للشراء. وعيار 18 وصل إلى 4550 جنيه للبيع و4510 جنيه للشراء، وعيار 14 نحو 3540 جنيه للبيع و3505 جنيه للشراء، أما عيار 12 فبلغ 3035 جنيه للبيع و3005 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر 2025.. تحديثات عيار 24 وعيار 21 والجنيه الذهب

سعر الأونصة والجنيه الذهب



سجلت الأونصة الذهبية في السوق المحلية 188755 جنيه للبيع و186975 جنيه للشراء، بينما وصل سعرها عالميًا إلى 3969.51 دولار. أما الجنيه الذهب فبلغ 42480 جنيه للبيع و42080 جنيه للشراء.

عوامل تحديد الأسعار



تتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية للأونصة، وحركة الدولار الأمريكي، وقرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية، إضافة إلى معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي على المعدن النفيس.

العيارات الأكثر مبيعًا



عيار 21 يظل الأكثر انتشارًا بفضل توازنه بين الجودة والسعر، بينما يفضل المستثمرون عيار 24 لنقائه وقيمته السوقية المرتفعة. وعيار 18 يحظى بإقبال الشباب لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته.

سعر الذهب اليوم في مصر 2025.. تحديثات عيار 24 وعيار 21 والجنيه الذهب

توقعات الأسعار



يتوقع الخبراء استمرار تحركات متباينة لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع تغير السياسات النقدية الدولية، إلا أن الذهب سيبقى الملاذ الآمن للمواطنين والمستثمرين، قادرًا على حماية المدخرات والحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب

وأكد عدد من تجار الذهب أن حركة البيع والشراء لا تزال محدودة نسبيًا، نظرًا لانتظار البعض انخفاضات جديدة، في حين يحرص آخرون على الشراء لتأمين احتياجاتهم قبل أي زيادات محتملة.

ويتابع المواطنون في المنيا يوميًا أسعار الذهب باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار وحفظ القيمة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.