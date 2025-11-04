نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أضعف خلقه" فيلم يجمع أحمد حلمي وهند صبري للمرة الأولى على الإطلاق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بعد ثلاث سنوات من الغياب، يعود النجم المصري المحبوب أحمد حلمي إلى الشاشة الكبيرة في الفيلم المنتظر "أضعف خلقه" للمخرج عمر هلال، وهو الفيلم الذي يشهد أول تعاون بين حلمي والنجمة هند صبري، التي تعتبر إحدى أبرز النجمات العربيات وأكثرهن تقديرًا على الساحة الدولية.

تكرار التعاون



الفيلم يشهد تكرار التعاون بين شركتي فيلم كلينك وفرونت رو فيلمد إنترتينمنت، اللذين سبق أن أنتجا "أصحاب ولا أعز" النسخة العربية الناجحة من فيلم Perfect Strangers (أول فيلم روائي أصلي تنتجه نتفليكس باللغة العربية)، إلى جانب شركة أرابيا بيكتشرز، بعد تعاونهما السابق في الفيلم السعودي الكوميدي الفانتازي مسألة حياة أو موت، الذي تم الإعلان عنه خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي العام الماضي. يكتمل فريق الإنتاج بشركة بي سكوير للمنتج أحمد بدوي، الذي يقف خلف أنجح الأفلام المصرية الضخمة مثل ولاد رزق 3 وكيرة والجن وبيت الروبي.

ويعتبر أحمد حلمي (واحد تاني، إكس لارج)، أحد أبرز نجوم السينما في العالم العربي وأكثرهم تحقيقًا للإيرادات، ويقدم في الفيلم واحدًا من أكثر الأدوار تعقيدًا في مسيرته، حيث يؤدي دور عالم حيوانات نزيه يعمل في حديقة الحيوان بالجيزة.

تدور الأحداث في عام 2007، حين كانت الحديقة التاريخية التي تشهد حاليًا عملية تطوير شاملة، قد فقدت بريقها السابق منذ زمن.

وسط أقفاصها المتهالكة، يكافح عالم الحيوانات المخلص للحفاظ على مبادئه في ظل تراجع الموارد والانحلال البطيء للمؤسسة. وفي منزله، يواجه ضغوطًا متزايدة، تتمثل في الدخل المتواضع الذي بالكاد يكفي أسرته، والحمل غير المتوقع الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة داخل الأسرة. ومع مشاهدته لمعاناة الحيوانات التي أقسم على حمايتها، يبدأ برؤية انعكاس أسرته فيهم، حيث أنهم محاصرون بالظروف ويسعون إلى الحرية. عندما يعرض أحد الزوار الأثرياء "تبني" بعض الحيوانات الزائدة عن الحاجة في الحديقة، يجد هذا العالم نفسه أمام مأزق أخلاقي مؤلم يختبر حدود النزاهة والتضحية والحب.



هند صبري نجمة اشتهرت بأدائها القوي والجريء في الموسم الأول والثاني من مسلسل البحث عن علا على نتفليكس، والفيلم المرشح للأوسكار بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، والفيلم المصري كيرة والجن الذي حقق أكثر من 5.6 ملايين دولار في مصر فقط، وتقدم هند صبري في "أضعف خلقه" حالة عاطفية عميقة من خلال دور أم تواجه الإيمان والخوف والبقاء.

أبطال الفيلم

فيلم أضعف خلقه يجمع هند صبري لأول مرة مع حلمي، في تعاون طال انتظاره بين اثنين من عمالقة السينما العربية في ذروة عطائهما الفني.

"أضعف خلقه" من إخراج عمر هلال الذي سبق أن قدم فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وفاز بعدة جوائز، وكان هو أول تعاون له مع فيلم كلينك، كما كان أيضًا هو الاختيار الرسمي لمصر لتمثيلها في جوائز الأوسكار، وقد حقق ڤوي ڤوي ڤوي أكثر من 6 ملايين دولار في المنطقة، ليصبح أحد أكثر الأفلام العربية ابتكارًا في السنوات الأخيرة، وهو الآن مصدر إلهام لعدة نسخ عالمية.



ويعلق على ذلك محمد حفظي، مؤسس ومدير شركة فيلم كلينك قائلًا "أضعف خلقه هو أحد أكثر المشاريع طموحًا التي خضناها على الإطلاق. هذا الفيلم يجمع منتجين يتميزون ليس فقط بذكائهم التجاري، بل بشغفهم بسرد قصص تتجاوز حدود المنطقة وتصل إلى الوجدان في كل مكان".



ويضيف جيانلوكا شقرا، الرئيس التنفيذي لشركة فرونت رو فيلمد إنترتينمنت "قصة الفيلم تسلط الضوء على قضية حق الحيوانات في حياة كريمة، وهو موضوع نادرًا ما يتم تناوله في السينما العربية، لكنه في جوهره عن الإنسانية، عن التعاطف، والاختيارات، والقدرة على الصمود، وهي الأشياء التي تشكل هويتنا".



ويقول المخرج عمر هلال "نشأت في القاهرة، وكانت حديقة الحيوان بالجيزة بالنسبة لي مكانًا يجمع بين الدهشة والمأساة الصامتة. فيلم أضعف خلقه يلتقط هذا التوتر بين الجمال والاضمحلال، بين الحب والفقد أنا ممتن لوجود شركاء يشاركونني الشغف بسرد القصص الجريئة عميقة المعنى".



يمزج فيلم أضعف خلقه بين الكوميديا السوداء والدراما والتشويق، مقدّمًا حكاية رمزية جريئة عن الحب والبقاء والتنازلات الأخلاقية، وتنتهي بأحداث غير متوقعة.



يمثل المخرج عمر هلال بواسطة شركة 75East Management & Production.

الفيلم حاليًا في مرحلة ما قبل الإنتاج، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصوير في 14 نوفمبر المقبل في القاهرة، مصر.

عن شركة فرونت رو فيلمد إنترتينمنت:

فرونت رو هي الشركة الرائدة في مجال توزيع وإنتاج الأفلام المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتخذ من دبي مقرًا لها. تأسست الشركة عام 2003، وتركز على دعم القصص الجريئة التي يقودها صُنّاع أفلام مبدعون، من خلال دور العرض السينمائي والمنصات الرقمية. أنتجت الشركة فيلم أصحاب ولا أعز، وهو النسخة العربية من فيلم Perfect Strangers الذي استطاع تحطيم الأرقام القياسية، وكان أول فيلم روائي أصلي لنتفليكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومؤخرًا، أنتجت فيلم من وراء الموج، أكثر الأفلام العربية مشاهدة على نتفليكس لعام 2025. تشارك فرونت رو أيضًا في إنتاج الأفلام السعودية مسألة حياة أو موت ومحمول مكفول، وكلاهما في مرحلة ما بعد الإنتاج، وتعمل حاليًا على تطوير برنامج تلفزيون الواقع من بطولة عارضة الأزياء العربية نور عريضة بعنوان قصة ثقة. تتعاون الشركة بانتظام مع أبرز المواهب الإقليمية والدولية لتقديم سينما حائزة على الجوائز لجمهور المنطقة.



عن شركة فيلم كلينك:

فيلم كلينك، التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، تأسست على يد المنتج وكاتب السيناريو الشهير محمد حفظي، وتُعد من أنشط شركات الإنتاج في العالم العربي. تشتهر بإنتاج أفلام المخرج المؤلف ذات الصدى العالمي الكبير، وقد شاركت أفلامها في مهرجانات دولية كبرى، مثل البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (مهرجان فينيسيا)، وريش (مهرجان كان) ويوم الدين (مهرجان كان)، وميكروفون (مهرجان تورونتو). تشمل أبرز أعمالها الحديثة فيلم هجرة (مهرجان فينيسيا)، وفيلم نتفليكس الناجح أصحاب ولا أعز، والفيلم السعودي رحلة 404 (إنتاج مشترك مع أرابيا بيكتشرز)، وفيلم ڤوي ڤوي ڤوي!، بالإضافة إلى الفيلمين القادمين مسألة حياة أو موت والست، وهما في مرحلة ما بعد الإنتاج.

عن شركة أرابيا بيكتشرز:



أرابيا بيكتشرز هي شركة سعودية سريعة النمو في مجال الإنتاج والتوزيع السينمائي، تهدف إلى الارتقاء بالسينما العربية على الساحة العالمية. تشمل قائمة أعمالها أفلامًا تجارية ناجحة وأخرى شاركت في مهرجانات كبرى، مثل الفيلم السعودي رحلة 404 (إنتاج مشترك مع فيلم كلينك)، وفيلم سيدة البحر الفائز في أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا، والفيلم القادم مسألة حياة أو موت بالتعاون مع فيلم كلينك وفرونت رو.

تواصل الشركة تسليط الضوء على الإبداع والتنوع في سرد القصص الخليجية من خلال شراكات إقليمية ودولية طموحة.



عن بي سكوير / فيلم سكوير:

تأسست بي سكوير عام 2016 على يد المنتج البارز أحمد بدوي، وتُعد من أبرز القوى المنتجة في السينما المصرية المعاصرة.

يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، مع توسع دولي متنامٍ، وتكرّس جهودها لإنتاج أفلام عالمية المستوى تتسم بالجودة العالية والطموح الإبداعي، وتلقى صدى لدى الجماهير من مختلف الثقافات.



انطلاقًا من التزامها بالفن والابتكار والتعاون العالمي، أصبحت بي سكوير واحدة من أكثر شركات الإنتاج تقديرًا وتأثيرًا في المنطقة، واضعةً معايير جديدة للتميز الفني والإبداعي في السينما المصرية والعربية والعالمية.

يُعد أحمد بدوي، مؤسس بي سكوير وفيلم سكوير، من أبرز المنتجين في مصر بخبرة تتجاوز عشرين عامًا في تطوير صناعة السينما العربية والعالمية. شملت مسيرته العديد من المشاريع البارزة التي حظيت بتقدير دولي وعُرضت في مهرجانات كبرى مثل كان وتريبيكا.

