الطقس اليوم السبت 8-11-2025.. أجواء خريفية حارة نهارا ومائلة للبرودة ليلا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، 8 نوفمبر 2025،طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، ومائل للبرودة فى آخره.

شبورة مائية كثيفة

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع تكوُّن شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، و القاهرة الكبري ، ومدن القناة، ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

سقوط رذاذ ببعض المناطق

ولفتت هيئة الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

- العظمى 27 درجة.

- الصغرى 20 درجة.



الطقس فى الإسكندرية

- العظمى 27 درجة.

- الصغرى 18 درجة.



الطقس فى مطروح

- العظمى 25 درجة.

- الصغرى 17 درجة.



الطقس فى سوهاج

- العظمى 31 درجة.

- الصغرى 18 درجة.



الطقس فى قنا

- العظمى 33 درجة.

- الصغرى 20 درجة.



الطقس فى أسوان

- العظمى 34 درجة.

- الصغرى 21 درجة.