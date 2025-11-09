نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وفاة زوجة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.. والعزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت منذ قليل زوجة القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط حالة من الحزن بين أسرة الفقيدة والزملاء والمعارف.

وأفادت مصادر مقربة أن الجنازة ستُشيَّع عقب صلاة الظهر اليوم الأحد من مسجد المحروسة بمنطقة أحمد عرابي، بحضور الأهل والأصدقاء وبعض المسؤولين.

وسيُستقبل العزاء يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث من المتوقع أن يشهد حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين القضائيين وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، تقديرًا لمكانة القاضي حازم بدوي ومسيرته المهنية.

عبرت أوساط قضائية عن بالغ حزنها على وفاة زوجة رئيس الهيئة، معتبرين أن الفقيدة كانت دائمًا داعمة لزوجها في مسيرته المهنية، ومثالًا للالتزام العائلي والاجتماعي.

وقال أحد زملاء القاضي بدوي في تصريحات خاصة: "نشارك الأستاذ حازم وعائلته هذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويُلهم الأسرة الصبر والسلوان".

كما أعربت بعض الجهات الرسمية عن تقديم التعازي والمواساة إلى القاضي حازم بدوي، مشيرة إلى أن فقدان الزوجة يمثل محنة كبيرة لأي أسرة، وخاصة في ظل دورها الداعم للمسؤوليات العامة.

تفاصيل الجنازة والعزاء

الجنازة: عقب صلاة الظهر اليوم الأحد من مسجد المحروسة بمنطقة أحمد عرابي.

العزاء: يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ومن المتوقع أن يشهد مراسم الجنازة والعزاء حضور عدد كبير من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى شخصيات من الوسط القضائي والإداري، تقديرًا لمكانة الفقيدة ومسيرة زوجها المهنية في الهيئة الوطنية للانتخابات.

القاضي حازم بدوي

يشغل القاضي حازم بدوي منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يعد من الشخصيات القضائية المرموقة في مصر، وله خبرة واسعة في الإدارة القضائية وتنظيم العمليات الانتخابية الوطنية.

وقد لعب دورًا مهمًا في الإشراف على مختلف الاستحقاقات الانتخابية في مصر، لضمان نزاهة وشفافية العمليات، ما جعل منه شخصية بارزة على الساحة القضائية والسياسية.

وتأتي وفاة زوجته في وقت تتزايد فيه الضغوط والمسؤوليات على القاضي بدوي، وهو ما يزيد من وقع الحزن على أسرته وزملائه في العمل.