نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "روح الوطن قبل الدرس".. عطية يحول جولة مدارس الجيزة إلى اختبار للوعي والانضباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في جولة ميدانية شاملة، واصل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة سعيد عطية، اليوم، جولاته الميدانية داخل مدارس المحافظة، حيث شملت إدارات الشيخ زايد وأكتوبر وحدائق أكتوبر، لمتابعة مدى جاهزية المدارس، وانضباط سير العملية التعليمية، وتفعيل الأداء داخل الفصول بما يضمن بناء فكر الطالب وشخصيته.

انطلقت الجولة بزيارة مدرسة الأمل في إدارة الشيخ زايد التعليمية، حيث أشاد عطية بمستوى الجدية والانضباط بين المعلمين والطلاب، مؤكدًا أن الانضباط هو أساس العملية التعليمية، وأن المدرسة التي يسودها النظام هي التي تزرع في طلابها روح الانتماء للوطن قبل أن تقدم لهم الدرس.

وتابع وكيل الوزارة جولته داخل إدارة أكتوبر التعليمية، متفقدًا المدرسة الصينية ومدرسة سعد بن أبي وقاص، حيث شدد على أهمية ربط التقييم بالأداء الفعلي داخل الفصل، وتفعيل الأنشطة الصفية، مشيرًا إلى أن التميز الحقيقي لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالعمل اليومي والاجتهاد داخل المدرسة، موضحًا أن الهدف هو تخريج طالب قادر على التفكير والإبداع، لا مجرد التلقين والحفظ.

أما في إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، فكانت محطة عطية الأخيرة في مدرسة الإمام محمد عبده، حيث تابع أعمال التقييم وسجلات الحضور ومستوى القرائية لدى الطلاب، مشيدًا بجهود المعلمين والإدارة المدرسية في رفع نسب الحضور وتحسين الأداء. وأكد أن تطوير مهارات القراءة لا يعني فقط تعلم الحروف، بل بناء الفكر وتنمية الوعي لدى الطلاب، لأن القرائية تمثل بوابة التفكير الحر والعقل المستنير.

واختتم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولته برسالة واضحة للقيادات التعليمية والمعلمين، أكد فيها أن التعليم لن ينهض إلا من داخل المدرسة الحقيقية، التي تجمع بين الانضباط والفكر والقدوة الحسنة، مشيرًا إلى أن المدرسة هي اللبنة الأولى في بناء مجتمع قوي يقوم على العلم والوعي والانتماء.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة تعليم الجيزة لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة، لضمان بيئة تعليمية تسهم في تخريج جيل واعٍ ومسؤول قادر على المساهمة في بناء الوطن.

