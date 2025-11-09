الرياض - كتبت رنا صلاح - Man City vs Liverpool مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم مباشر التي تُقام اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 على ملعب الاتحاد، هي أكثر من مجرد مواجهة عادية في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث تعتبر مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم مباشر Man City vs Liverpool هي نزال مصيري للفريقين في سباق اللحاق بالصدارة. تأتي هذه المواجهة في لحظة حرجة للمتنافسين، حيث يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 19 نقطة، بينما يتشارك ليفربول المركز السادس مع 3 فرق أخرى برصيد 18 نقطة .

"مباشر" Man City vs Liverpool .. كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم مباشر في الدوري

مباراة مان سيتي ضد ليفربول اليوم مباشر Man City vs Liverpool ستشهد أيضًا احتفالًا خاصًا لبيب جوارديولا، حيث ستكون هذه المباراة هي المباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية الحافلة . يُعد هذا اللقاء اختبارًا حقيقيًا للفريقين ورغبتهما في البقاء في المنافسة على اللقب، حيث يسعى السيتي للثأر من هزيمتين متتاليتين أمام الريدز الموسم الماضي .

موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول

الموعد: اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025.

التوقيت: 6:30 مساءً حسب التوقيت المحلي لمصر .

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

ملعب مانشستر سيتي (الاتحاد)

طريقة مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مباشر والقنوات الناقلة