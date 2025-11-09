نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 775 لجنة فرعية جاهزة..محافظة الجيزة تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتهاء مختلف القطاعات المعنية بالمحافظة من استعداداتها التنظيمية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها غدًا الأثنين وتستمر على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، وذلك في أجواء من الانضباط والجاهزية الكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

وكشف المحافظ أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات بمحافظة الجيزة يبلغ 6 ملايين و634 ألف ناخب وناخبة، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى، حيث تُجرى عملية الاقتراع داخل 775 لجنة فرعية موزعة على 386 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة، تتيح مشاركة فعالة وواعية من مواطني الجيزة في هذا الاستحقاق الوطني، مشددًا على الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون أي تمييز، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ودعا المحافظ جميع مواطني المحافظة ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن المشاركة الواعية تسهم في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

كما وجّه المحافظ بتقديم كامل الدعم اللوجستي للقائمين على العملية الانتخابية، وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين داخل اللجان، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية وهيئة النظافة والتجميل بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، ورفع كفاءة الإنارة وتوفير حرم آمن ومنظم لتيسير دخول وخروج المواطنين أثناء عملية التصويت.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار على أهمية الربط بين مركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن، والتنسيق المستمر مع مديريات الخدمات وشركات المرافق، لضمان المتابعة اللحظية لأي أحداث أو طوارئ خلال يومي الانتخابات.

وأشار المحافظ إلى تواجد ممثلين عن شركات المرافق داخل مركز السيطرة بالمحافظة على مدار يومي الاقتراع، بما يتيح سرعة التواصل واتخاذ الإجراءات الفورية لحل أي مشكلات طارئة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تهيئة جميع المقومات لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة الجيزة وأبنائها.

