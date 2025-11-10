نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: السيدات تستعيدن صدارة المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تزايدًا واضحًا في تواجد النساء أمام اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بلغ الأمر حد التكدس والتزاحم أمام بعض اللجان، ما يعكس الدور المتزايد للمرأة كمكون تصويتي مؤثر ومستمر خلال اليوم الانتخابي.

تحول المشهد الانتخابي لصالح السيدات

جاء هذا التزايد بعد هيمنة مؤقتة لبعض المجموعات ذات الطابع العشائري والقبلي في الساعات الأولى من فتح اللجان، حيث سعت تلك المجموعات لإثبات حضورها، إلا أن تدفق النساء على اللجان واستمرار حضورهن المكثف طوال اليوم نجح في تغيير المشهد وبروزهن كقوة تصويتية مؤثرة ومستدامة.

التواجد الكثيف للنساء في محافظات محددة

أكد الائتلاف أن النساء كان لهن حضور واضح أمام لجان محافظات المنيا وسوهاج والبحيرة، مشيرًا إلى أن هذا التواجد يعكس الطابع الجهوي في عمليات الحشد والتصويت وتأثيره على المشهد الانتخابي.

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: السيدات تستعيدن صدارة المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: السيدات تستعيدن صدارة المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

أبرز اللجان التي شهدت إقبالًا كثيفًا للنساء

المنيا: لجان رقم 2، 9، 19، 22، 28، 31، 41، 60، 66، 68، 71، 75، 78، 80، 82، 89، 95، 99، 101، 104، 107.

مغاغة: لجان رقم 5، 7، 13، 16، 18، 47، 51، 57، 59، 65، 80، 86، 89، 94، 96، 106، 112، 114، 123، 131، 134، 141، 143، 145، 147، 149، 164.

سمالوط: لجان رقم 56، 58، 63، 66، 72، 78، 80، 86، 100، 103، 106، 112، 122، 126.

ديرمواس وأبوقرقاص ومراكز أخرى: لجان رقم 8، 11، 25، 29، 33، 39، 41، 43، 54، 59، 61، 65، 70، 6، 16، 26.

وقد شهدت هذه اللجان توافدًا كبيرًا للنساء، ما يعكس الحضور الشعبي القوي ودور المرأة كعنصر رئيسي في دعم العملية الديمقراطية.

مشاركة النساء تعكس الوعي الديمقراطي

أوضح الائتلاف أن الإقبال المكثف للنساء على اللجان يمثل تجسيدًا حقيقيًا للمشاركة المجتمعية في الانتخابات، ويؤكد على أن النساء يعبرن عن إرادتهن الحرة في رسم مستقبل البلاد والمساهمة بفاعلية في العملية السياسية.