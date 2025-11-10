نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يتأخر بهدف أمام إنجلترا فى الشوط الأول بكأس العالم للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام منتخب إنجلترا بتقدم الأسود الثلاثة بهدف نظيف، في اللقاء المقام حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وجاء الهدف الوحيد عبر اللاعب ريجين هيسكي في الدقيقة 14 بعد كرة مرتدة من دفاع الفراعنة، بينما شهدت بداية المباراة إصابة اللاعب آدهم فريد في الدقيقة 12، ليجري الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس تغييرًا اضطراريًا بنزول عبدالعزيز الزغبي بدلًا منه.

وشهد الشوط الأول جدلًا تحكيميًا بعدما طلب المنتخب المصري كارت التحدي وفق لوائح فيفا لمراجعة لعبة شهدت دفعًا واضحًا لأحد لاعبي الفراعنة داخل منطقة جزاء إنجلترا، إلا أن الحكم وبعد العودة لتقنية الفيديو رفض احتساب ركلة جزاء لمصر.

كما ألغى حكم الراية هدفًا لمنتخب مصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد متابعة حمزة الدجوي لكرة ثابتة تصدى لها الحارس الإنجليزي، بداعي وجود تسلل.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لجأ منتخب مصر إلى كارت التحدي للمرة الثانية بسبب تدخل قوي على الحارس عمر عبد العزيز من لاعب إنجلترا، لكن الحكم رفض إشهار بطاقة حمراء، ليفقد الفراعنة حقهم في استخدام كارت التحدي بالشوط الثاني؛ وانتهى الشوط الأول لصالح إنجلترا بهدف دون رد رغم محاولات المنتخب المصري للعودة.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين في المباراة مكونًا من: عمر عبدالعزيز في حراسة المرمى، وفي الدفاع نور أشرف – حمزة الدجوي – أدهم فريد – مهند الشامي، وفي الوسط عمر كمال – باسل مدحت – أنس رشدي – بلال عطية، وفي الهجوم إبراهيم النجعاوي – حمزة عبد الكريم.

بينما ضمت قائمة البدلاء كلًا من: عمرو عادل، محمد طارق، فارس فخري، ياسين حسام، عمر أبوطالب، محمد حمد، محمد صبيح، محمد البنداري، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب، وفي قائمة الانتظار عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام إنجلترا عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وقناة الكأس القطرية، في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يتساوى منتخب فنزويلا مع الفراعنة في النقاط ويتراجع بفارق الأهداف، فيما يأتي منتخب إنجلترا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب هايتي المجموعة دون نقاط.