نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان العمرانية والطالبية بالجيزة في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة إقبالًا كثيفًا من السيدات خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرصن على التواجد بعد انتهاء فترة الراحة للإدلاء بأصواتهن وسط تنظيم دقيق وإشراف قضائي كامل.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مع تأمين كامل من قوات الشرطة وتيسير حركة الدخول والخروج للناخبين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار القاضي أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن مجريات التصويت تتم بسهولة ويسر في اليوم الأول داخل 5606 لجنة فرعية، ويحق التصويت في المرحلة الأولى لنحو 35 مليون و279 ألفًا و922 ناخبًا في 14 محافظة، تشمل الجيزة وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ويتنافس فيها 1281 مرشحًا.

وأضاف بنداري أن الهيئة لاحظت وجود زحام شديد في 10 لجان فرعية بالفيوم وأسيوط وأسوان نتيجة حشد المرشحين لأنصارهم، وتمت معالجة الموقف بتدعيم اللجان بقضاة احتياطيين.

كما نوه بـ بعض الحوادث الطارئة، مثل إصابة قاضية في الدائرة الثالثة مراغة بسوهاج بحالة إعياء شديد، وتم استبدالها بقاضٍ آخر، بالإضافة إلى وفاة شقيق أحد المشرفين على لجنة في الفيوم، حيث استمر في عمله لحين وصول القاضي الاحتياطي.

وبخصوص شكاوى الناخبين حول الحبر الفسفوري، أوضح بنداري أن الحبر لا يُستخدم في الانتخابات البرلمانية إلا في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات لمنع ازدواج التصويت.

كما أكدت الهيئة عدم وجود لجان للوافدين في هذه الانتخابات، إذ يلزم كل ناخب بالتصويت في دائرته وفق بطاقة الرقم القومي.