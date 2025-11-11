نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان تلال الفسطاط الشتوي يشهد حفلات لآمال ماهر وأحمد سعد.. وانطلاق الفعاليات الجمعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام 2025، المقرر إقامته في حديقة تلال الفسطاط يوم الجمعة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إقامة مهرجان شتوي في هذا الموقع الفريد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق أحد أهداف المشروع الرئيسي لتلال الفسطاط، وهو الترويج للمكان كوجهة ترفيهية وسياحية متميزة في قلب القاهرة، تمتاز بطبيعتها الخلابة وقربها من العديد من المواقع التاريخية والأثرية.

حديقة تلال الفسطاط.. مشروع حضاري على مساحة 500 فدان

وأشار المهندس خالد صديق إلى أن مشروع الحديقة جاء ضمن رؤية شاملة لإحياء الواجهة الحضرية للقاهرة التاريخية، عبر إضافة مساحات خضراء تمتد على ما يقرب من 500 فدان في منطقة مصر القديمة.

وتعد الحديقة واحدة من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط، وتضم مجموعة واسعة من الأنشطة التي تعكس التراث المصري عبر العصور، إضافة إلى:

مسارح مكشوفة

خدمات فندقية وتجارية

أنشطة ثقافية وترفيهية

حدائق تراثية

مناطق آثار وحفريات قديمة

وأوضح أن فكرة إقامة مهرجان شتوي في قلب القاهرة تأتي امتدادًا لنجاح مهرجان مدينة العلمين الجديدة الذي يُقام خلال فصل الصيف ويجذب جمهورًا كبيرًا.

“الفسطاط رجعت تاني”.. شعار مهرجان الفسطاط الشتوي 2025

وكشف صديق أن صندوق التنمية الحضرية يطلق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025 تحت شعار:

"الفسطاط رجعت تاني"

وتنطلق فعاليات المهرجان من مسرح الأرينا بحديقة تلال الفسطاط، في خطوة تهدف إلى إحياء التراث في هذا الموقع الساحر، واستكمالًا للاحتفالات الكبيرة التي صاحبت افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتُقام الفعاليات خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر، وتشمل برنامجًا متنوعًا من الحفلات الغنائية والأنشطة الثقافية والترفيهية.

حفلات لآمال ماهر وأحمد سعد وتامر عاشور.. وعمر خيرت يفتتح الفعاليات

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أن المهرجان سيشهد سلسلة من الحفلات الفنية يحييها أبرز النجوم المصريين، حيث تبدأ الفعاليات بحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الجمعة 14 نوفمبر.

كما يشهد المهرجان حفلات أخرى يشارك فيها:

الفنانة آمال ماهر

الفنان تامر عاشور

الفنان أحمد سعد

الفنان مروان موسى

ومجموعة أخرى من كبار النجوم

وتهدف هذه الفعاليات إلى تقديم تجربة شتوية جديدة في قلب القاهرة التاريخية، وجذب الجمهور إلى إحدى أهم المناطق التراثية التي جرى تطويرها لتصبح مقصدًا ترفيهيًا وسياحيًا بارزًا.