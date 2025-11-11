الهيئة الوطنية للانتخابات: فتح جميع اللجان عدا 6 لجان في الجيزة وإدفو وأسوان وبني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - أعلن المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي بـالهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، عن فتح جميع اللجان الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، باستثناء 6 لجان فقط، يجري العمل على تدارك تأخر فتحها في أقرب وقت.

وأوضح بنداري أن اللجان التي لم تُفتح بعد تشمل ثلاث لجان في محافظة الجيزة، ولجنة واحدة في إدفو بمحافظة أسوان، ولجنة أخرى في بني سويف، إضافة إلى لجنة في مدينة أسوان، مؤكدًا أن غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية بكامل اللجان.



إجمالي الناخبين في المرحلة الأولى



وكان المستشار أحمد بنداري قد أعلن في وقت سابق أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا موزعين على 14 محافظة، وجاء توزيعهم على النحو التالي:

الجيزة: 6,634,318 ناخبًا – 12 دائرة – 775 لجنة – 152 مرشحًا

الفيوم: 2,232,098 ناخبًا – 4 دوائر – 343 لجنة – 68 مرشحًا

الوادي الجديد: 195,479 ناخبًا – دائرتان – 60 لجنة – 22 مرشحًا

بني سويف: 2,096,676 ناخبًا – 4 دوائر – 479 لجنة – 102 مرشح

المنيا: 3,831,541 ناخبًا – 6 دوائر – 621 لجنة – 145 مرشحًا

أسيوط: 3,073,670 ناخبًا – 4 دوائر – 492 لجنة – 102 مرشح

سوهاج: 3,375,700 ناخب – 8 دوائر – 641 لجنة – 177 مرشحًا

قنا: 2,215,411 ناخبًا – 4 دوائر – 352 لجنة – 122 مرشحًا

الأقصر: 922,698 ناخبًا – 3 دوائر – 147 لجنة – 51 مرشحًا

أسوان: 1,122,806 ناخب – 4 دوائر – 190 لجنة – 59 مرشحًا

البحر الأحمر: 340,360 ناخبًا – 3 دوائر – 68 لجنة – 11 مرشحًا

الإسكندرية: 4,475,444 ناخبًا – 5 دوائر – 558 لجنة – 89 مرشحًا

البحيرة: 4,388,114 ناخبًا – 8 دوائر – 753 لجنة – 210 مرشحين

مرسى مطروح: 375,543 ناخبًا – دائرتان – 127 لجنة – 13 مرشحًا



مواعيد التصويت في المرحلة الأولى



حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت في المرحلة الأولى على النحو التالي:

داخل مصر: يومي 10 و11 نوفمبر 2025

جولة الإعادة بالخارج: يومي 1 و2 ديسمبر 2025

جولة الإعادة بالداخل: يومي 3 و4 ديسمبر 2025

محافظات المرحلة الأولى



تشمل المرحلة الأولى من الانتخابات محافظات:

الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح.