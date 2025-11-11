إقبال كثيف على لجان انتخابات مجلس النواب بقنا فى اليوم الثانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - شهدت لجنة مدرسة الخطارة بقنا إقبالا كثيفا على لجان التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب بقنا 2025 وسط إجراءات تنظيمية وأمنية.

وكانت قد فتحت صباح اليوم الثلاثاء اللجان الانتخابية بقنا أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى من التصويت بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025.

وتضم قنا 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مراكز انتخابي بمختلف المراكز والمدن ويبلغ عدد المرشحين 129 مرشح على المقاعد الفردية إلى جانب 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 2 مليون و215 ألفا و411 ناخبا.

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.