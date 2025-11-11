توافد الناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - فتحت لجان الوادى الجديد الانتخابية، اليوم الثلاثاء، أبوابها فى مواعيدها الرسمية فى ثانى أيام انتخابات مجلس النواب على مستوى مراكز المحافظة الخمس فى دائرتين انتخابيتين والتى تبلغ الكتلة التصويتية بهما 194 ألفا 870 ناخبًا وناخبة، موزعين على لجنتين عامتين و 60 لجنةً فرعية بواقع 23 لجنة فى الداخلة و19 لجنه فى الخارجة و7 لجان فى الفرافرة و7 لجان فى مركز بلاط و4 لجان فى مركز باريس.

غرف عمليات لمتابعة انتظام عمل اللجان الانتخابية

وشهدت معظم اللجان إقبالاً ملحوظا من الناخبين في الساعة الأولى من فتح أبواب اللجان، وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية، وكذلك إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين ومعظمهم من السيدات وكبار السن، كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظ، جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب بالمراكز، وذلك للتأكد انتظام عمل اللجان فى لاستقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بنظام و سهولة.

وشدّد المحافظ على التنسيق بين ك لغرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.