حشود أطفيح بالجيزة تستكمل طريقها نحو انتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مناطق أطفيح بمحافظة الجيزة صباح اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، توافدًا كثيفًا للناخبين، حيث حرص المواطنون على التوجه إلى مقار اللجان منذ الساعات الأولى لضمان الإدلاء بأصواتهم. وأظهرت اللجان في أطفيح تنظيمًا محكمًا لتسهيل دخول الناخبين، وسط حضور ملحوظ للمتطوعين والقوات الأمنية لتنظيم الطوابير وتيسير عملية التصويت. وقد تحولت الأجواء في الشوارع المحيطة إلى مشهد يعكس حرص الأهالي على المشاركة في العملية الديمقراطية، مع انسيابية واضحة في دخول وخروج الناخبين، مما يعكس التنظيم الجيد والجهود المبذولة لضمان سير الانتخابات بسلاسة.

سير العملية الانتخابية وتفاعل المواطنين

وفي الوقت ذاته، تواصل غرف العمليات التابعة للمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير العملية لحظة بلحظة، مع تسجيل أي طارئ أو تأخير محتمل والعمل على حله سريعًا. وأكدت المصادر الرسمية أن عملية التصويت ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، مع انتظام ملحوظ في الدخول والخروج من اللجان، ما يعكس فعالية التنظيم والجهود الأمنية المكثفة لتأمين المقرات الانتخابية ومنع أي ازدحام أو تجاوز. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن اليوم الثاني يشهد إقبالًا أسرع مقارنة ببداية اليوم الأول، في مشهد يعكس التفاعل الإيجابي للمواطنين ورغبتهم في المشاركة الفعلية في العملية الديمقراطية.

جانب من سير العملية الانتخابية

إجمالي الناخبين والمراحل المقبلة

أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الأولى تشمل 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا على مستوى 14 محافظة، موزعين على 5606 لجان فرعية، تشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

مواعيد التصويت والإعادة

تم تحديد مواعيد التصويت بالداخل يومي 10 و11 نوفمبر، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر. وقد استعدت كافة اللجان لاستقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق اللجان تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية للحصر العددي النهائي.