نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بتفعيل وحدة قياس الجودة بالمدارس لرصد ضغوط المهام الدراسية وتحسين بيئة التعلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى تزايد شكاوى أولياء الأمور من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الطلاب، نتيجة الكم الكبير من المهام المطلوبة داخل الحصة الدراسية، الأمر الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من وقت الحصة ويؤثر سلبًا على جودة الشرح والتحصيل داخل الفصول.

وأضافت الحزاوي: «نناشد وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور وحدة قياس الجودة داخل المدارس، والتي أعلنت عنها سابقًا، لتكون أداة حقيقية لرصد تلك الشكاوى، وقياس مدى تأثير كثافة التقييمات والمهام على وقت الحصة، وصولًا إلى إعداد تقارير دقيقة تعكس الواقع الميداني».

وتساءلت الحزاوي: «أين دور وحدة قياس الجودة التي استبشرنا بها خيرًا؟ فقد كان من المفترض أن تُفعَّل عبر زيارات دورية للمدارس لرصد الأداء التعليمي بدقة».

واختتمت الحزاوي حديثها قائلة: «لقد أعلنت الوزارة من قبل أن وحدة قياس الجودة سيكون لها دور فاعل في تحسين البيئة التعليمية، وضمان انضباط الفصول، ومتابعة مستوى تحصيل الطلاب، والتأكد من حصولهم على حقوقهم التعليمية كاملة، إلى جانب تقييم طرق التدريس بما يعزز دور المدرسة كمصدر رئيسي لتلقي العلم. لذا نأمل أن يكون لتلك الوحدة وجود فعلي ملموس على أرض الواقع، لا مجرد قرار علي الورق