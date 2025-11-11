نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة سهلة أمام نظيره زيسكو يونايتد، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ووقع فريق الزمالك مع المصري البورسعيدي في مجموعة واحدة وهي المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، مع كلا من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في الكونفدرالية

ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره زيسكو يونايتد، يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجارى، في الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في الكونفدرالية

والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

