عاجل- الهيئة الوطنية تعلن استئناف التصويت بلجان المرحلة الأولى وبدء استعدادات فرز الأصوات في انتخابات النواب

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، عودة العمل داخل لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، واستئناف التصويت لليوم الثاني عقب انتهاء ساعة الراحة القانونية التي امتدت من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

وأكد “بنداري” أن جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 5606 لجان في المحافظات الأربع عشرة بدأت مجددًا استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية.

بدء إجراءات فرز الأصوات بنهاية اليوم

وبحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، تبدأ أعمال فرز الأصوات فور انتهاء التصويت في يومي 10 و11 نوفمبر، حيث يقوم رؤساء اللجان الفرعية بفرز صناديق الاقتراع وفق النظامين:

النظام الفردي

نظام القائمة المغلقة

ويتم تحرير محضر مستقل لكل نظام انتخابي، مع الالتزام بالفصل الكامل بين الصناديق ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المثبتة بمحاضر الإجراءات.

إجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية

يبدأ رئيس اللجنة الفرعية الفرز في حضور:

أمناء اللجنة

مندوبى المرشحين والقوائم

ممثلي وسائل الإعلام

المتابعين والمترجمين والزائرين

ويعلن رئيس اللجنة:

العدد الحصري للناخبين المقيدين

عدد من أدلوا بأصواتهم

عدد الأصوات الصحيحة والباطلة

عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو كل قائمة

وعقب استكمال الفرز، تُسلَّم محاضر الفرز والمظاريف المغلقة التي تحتوي جميع أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

الطعون على نتائج الحصر العددي

تتولى اللجان العامة إعلان العدد الحصري للأصوات بكل لجنة عامة، وتبدأ في استقبال الطعون الانتخابية من المرشحين خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إعلان الحصر العددي.

وترسل اللجان العامة الطعون مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تفصل فيها خلال 24 ساعة من استلامها، ثم تخطر المتظلم بقرارها خلال 24 ساعة أخرى كحد أقصى.

بهذا الإعلان، تكون الهيئة الوطنية قد فعّلت المرحلة النهائية من عملية التصويت استعدادًا لإعلان النتائج الرسمية بعد انتهاء الحصر والبت في الطعون.