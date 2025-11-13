نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار المسؤولين، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير قطاع الشباب والرياضة في مصر.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول مراجعة البرامج والمشروعات المنفذة خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم تنفيذ:

532 برنامجًا ونشاطًا للنشء استفاد منها نحو 24 مليون شاب وشابة.

1150 برنامجًا ونشاطًا للشباب استفاد منها 70 مليون شاب وفتاة.

928 برنامجًا ونشاطًا رياضيًا استفاد منها 19 مليون شخص.

عائد الطرح الاستثماري في قطاع الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حققت خلال هذه الفترة عائدًا استثماريًا بقيمة 34 مليار جنيه من الطرح الاستثماري للمشروعات الشبابية والرياضية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.34٪، ووجود 548 شركة خدمات رياضية قائمة.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تمكين الشباب والارتقاء بالأنشطة الرياضية في مختلف المحافظات.

تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية

استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير مراكز الشباب لخدمة الشباب في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية والثقافية والعلمية والرقمية، بما يسهم في تعزيز التمكين المجتمعي والوعي الصحي والاقتصادي.

كما تطرق إلى المنهجية المتكاملة لتنمية النشء والشباب من خلال:

الاتحادات الرياضية والشبابية

المدن والمعسكرات الشبابية

الأندية الرياضية ومراكز الابتكار الشبابي والتنمية الشبابية

أهداف واستراتيجية الوزارة 2025 – 2032

تأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 – 2032، والتي تهدف إلى:

رفع كفاءة المنظومة الشبابية والرياضية.

تطوير البنية التحتية للمراكز الرياضية والشبابية.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم الأنشطة الشبابية والرياضية.

إعداد وتأهيل اللاعبين والمواهب الرياضية لاكتشاف وصقل مهاراتهم.

وتؤكد هذه الإنجازات على تطوير قطاع الشباب والرياضة في مصر كأداة للتنمية البشرية والاجتماعية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس من خلال مشاريع رياضية وشبابية مبتكرة.