نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.. التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد ومحافظات المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025، موضحة أن فترة الصمت الدعائي تنتهي يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 من نفس الشهر.

فترة الصمت الدعائي

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل، ويتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يوم 4 من شهر ديسمبر 2025، على أن يتم فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون يومي 5 من شهر ديسمبر و14 من نفس الشهر، على أن تبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 14 من شهر ديسمبر.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يتم انعقاد انتخاب الإعادة في الخارج يومي 15 و16 من شهر ديسمبر وفي الداخل يومي 17 و18 من نفس الشهر، على أن يتم الفصل في التظلمات بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة في موعد أقصاه يوم 25 من شهر ديسمبر.

محافظات المرحلة الثانية

وأشارت إلى أن محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة بنظام الفردي وهي: