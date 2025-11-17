نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد: نتيجة المرحلة الأولى تعلن فى موعدها غدًا دون تأجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد القاضي حازم بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة انتهت من نظر التظلمات المقدمة في عدد من الدوائر بالمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن كل الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية تخضع حاليًا لتحقيق شامل وفق القواعد القانونية.

النتيجة تُعلن في موعدها دون تغيير

وشدد بنداري على التزام الهيئة بالجدول الزمني المحدد للانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيتم غدًا في موعده المقرر دون أي تعديل، التزامًا بالقانون وضمانًا لشفافية العملية الانتخابية.

حرص على النزاهة والشفافية

وأوضح أن الهيئة تعمل على إخراج العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والانضباط، مع الالتزام الكامل بالتوجيهات الرئاسية المتعلقة بضمان الشفافية والتعامل الجاد مع أي ملاحظات أو طعون.