نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: إلغاء الدائرة بالكامل إذا وقع تجاوز في لجنة فرعية واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لن تسمح بدخول أي نائب إلى مجلس النواب بغير إرادة الناخبين، موضحًا أن الأمر قد يصل إلى إلغاء نتائج الانتخابات كاملة إذا تطلّب الأمر ذلك حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح بدوي خلال المؤتمر الصحفي أن أي تجاوز يُرصد داخل لجنة فرعية واحدة يستوجب إلغاء الدائرة بأكملها، التزامًا بالمعايير القانونية وضمانًا لعدم الإخلال بالعملية الانتخابية.

السيسي يطالب بالتحقيق الدقيق والشفافية الكاملة

وأشار بدوي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تلقّاها بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال منافسات المرشحين الفرديين، حيث شدد الرئيس على أن هذه الوقائع تقع تحت الاختصاص الحصري للهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها جهة مستقلة.

وطالب الرئيس السيسي الهيئة بـالتدقيق التام في فحص الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بوضوح عن إرادة الناخبين الحقيقية، مؤكدًا ضرورة التأكد من حصول كل مندوب مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات داخل اللجان الفرعية.

احتمال إلغاء المرحلة بالكامل أو دوائر بعينها

وشدد الرئيس السيسي، وفق ما نقله رئيس الهيئة، على عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين، سواء كان القرار إلغاء المرحلة كاملة أو إلغاء دوائر محددة، على أن تُعاد الانتخابات مجددًا في توقيت لاحق.

دعوة لإعلان الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية

واختتم بدوي بالإشارة إلى مطالبة الرئيس للهيئة بالإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفات في الدعاية الانتخابية، بما يعزز الرقابة الفعالة ويمنع تكرار الانتهاكات في الجولات المتبقية من عملية التصويت.