وزير الخارجية يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية.. ويثني على علاقات البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 09:36 صباحاً - أثنى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، على العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات.

ما أهمية الدور الألماني في دعم التنمية بمصر؟

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبدالعاطي أشاد بالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية في مصر، لاسيما وأن ألمانيا تعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون التنموي بين البلدين.

ورحب في هذا السياق بنتائج المفاوضات الحكومية بين مصر وألمانيا في مجال التنمية التي عقدت في برلين يوم 17 نوفمبر الماضي ، التى استهدفت تنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للتعاون القائم مع ألمانيا في مجال انتقال العمالة والجهود المبذولة من المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة .. مشيرا إلى أن التعاون في هذا المجال يمثل فرصة جيدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبدالعاطي أطلع المسئولة الألمانية على آخر التطورات الخاصة بقطاع غزة، مستعرضا الجهود المبذولة لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأشار في هذا السياق إلى الحرص على المشاركة الألمانية الفعالة في المؤتمر.

وأبرز الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة "الأونروا" وضرورة مواصلة تمويلها، مشددًا على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وتناول وزير الخارجية، خلال اللقاء، الفرص العديدة للتعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات التنمية وإدارة الموارد المائية.

كما أشار إلى الدعم الذي تقدمه مصر في مجالات الطاقة والتنمية، ودورها البارز في دعم السلم والأمن في القارة.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في أفريقيا، بما في ذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

كما حرص على إطلاع الوزيرة الألمانية على أبرز ملامح مبادرة السويس والبحر الأحمر StREAM .. مشيرًا إلى ما تهدف إليه المبادرة من ربط الأطر الاقتصادية والتنموية والبيئية وبناء القدرات للدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وتطرق اللقاء إلى التطورات في السودان، حيث أدان الوزير عبدالعاطي الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة الفاشر، واستعرض الدور الذي تقوم به مصر في إطار الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية.

كما شدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات أمنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا الحرص على تسهيل نفاذ المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي في هذا الشأن.