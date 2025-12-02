لليوم الثانى.. المصريون بالسعودية يشاركون فى انتخابات الدوائر الملغاة بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:40 صباحاً - بدأ توافد أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية على مقار الاقتراع في السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة لليوم الثانى على التوالى ؛ للمشاركة فى انتخابات الإعادة لمجلس النواب لبعض الدوائر الانتخابية.

وقد بدأت عملية التصويت اليوم الثلاثاء ؛ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وفق التوقيت المحلى للسعودية ؛ ومن المقرر أن تغلق السفارة والقنصلية أبوابها فى تمام الساعة التاسعة مساء ؛ وفق التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ما المحافظات التى يتم فيها إعادة انتخابات النواب ؟

ويأتي إجراء هذه الجولة الانتخابية في ضوء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر الجاري، بإبطال وإلغاء انتخابات المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من أصل 14 محافظة تشكل قوام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعدما رصدت الهيئة مخالفات شابت لانتخاب في تلك الدوائر، حيث قالت إنها تشكل عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز.

ما مواعيد الاقتراع بالخارج ؟

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة ، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية .

وبالنسبة لمواعيد التصويت في الجولة الأولى في الدوائر الـ19 الملغاة بدأ الصمت الانتخابي لجولة إعادة المرحلة الأولى الاثنين ، ويجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، كما يجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.