وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية على هامش إيديكس - 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 10:28 صباحاً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى هامش فعاليات اليوم الختامى للمعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 )، التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جاى كابومبو موادايامفيتا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطنى بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما التقى وزير الدفاع بيتر ديلوف وزير الإقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، كما التقى أحمد معلم فقى وزير الدفاع لجمهورية الصومال الديمقراطية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء أودوا يوسف راجى قائد القوات المسلحة الصومالية.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، كذلك سبل تعزيز أوجه التعاون بمختلف المجالات العسكرية .

كما إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة باللواء سيرافين ندونج مبا نكارا رئيس أركان القوات المسلحة لدولة غينيا الإستوائية، وذلك بحضور اللواء كانديدو نوكوج إنغونى مشاما نائب وزير الدفاع الوطنى، كما إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق موسى بارومو رئيس أركان الجيوش بدولة النيجر.



وتناولت اللقاءات بحث دعم علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الإجراءات الختامية للمعرض قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة، حيث أعرب عن تقديره للمشاركة الفعالة وكافة الإجراءات التنظيمية التى ساهمت فى ظهور هذه النسخة بالمستوى المتميز والذى حظى بإهتمام دولى واسع على مدار فعالياته .

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية على عدد من الأجنحة بالمعرض، مشيراً إلى أهمية هذا المعرض فى دعم التعاون والشراكات العسكرية بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة ، وحرص كافة الأوساط العسكرية على متابعة كل ما هو جديد فى مجالات الصناعات الدفاعية خلال هذه النسخة .

