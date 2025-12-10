ضبط سيدتين تجمعان بطاقات ناخبين للتصويت لمرشح بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:24 مساءً - تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين سير العملية الانتخابية بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية من ضبط سيدتين في محيط الدائرة عقب رصد قيامهما بتجميع عدد من البطاقات الشخصية الخاصة بالناخبين بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين وتعاملت القوات مع الواقعة فور اكتشافها لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بينما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات.



