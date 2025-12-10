ضبط شخص يوزع بطاقات إرشادية للتأثير على الناخبين في ديرمواس بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 05:24 مساءً - تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين سير العملية الانتخابية بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا من ضبط أحد الأشخاص في محيط الدائرة بعد رصد حيازته عددا من البطاقات الإرشادية التي كان يستعد لتوزيعها على الناخبين أثناء توجههم إلى لجانهم بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين وتعاملت القوات مع الواقعة فور اكتشافها في إطار الحفاظ على انضباط العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بينما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف تفاصيل الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.



