كشف ملابسات نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 04:23 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بصفحة أحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 يناير الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم") ، طرف ثانى: (نجلى عم والدهما "أحدهما مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم") جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات عائلية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء ، مُحدثين إصابتهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى" ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.