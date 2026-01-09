حسام حسن يعلن جاهزية الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 04:23 مساءً - كشف حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب الفراعنة، أنه يتعامل مع كل منافس كأنها بطولة، مؤكدا ثقته الكبيرة فى نجوم منتخب الفراعنة لتخطى عقبة كوت ديفوار.

وقال العميد فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة الأفيال، "نمتلك لاعبين كبارا ولدي ثقة كبيرة فى اللاعبين لتخطي مباراة دور الثمانية، ⁠هدفي دائما إسعاد الجماهير ورفع اسم الفراعنة عاليا".

وأضاف حسام حسن أن كوت ديفوار دائما من الفرق الكبيرة ومن أهم المنتخبات في أفريقيا مثل منتخب الفراعنة والمغرب والجزائر، ونحترم الفريق المنافس وجاهزين للمواجهة.