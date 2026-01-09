حسام حسن يشيد بعلاقة الجماهير المصرية والمغربية ويصفها بالتاريخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 05:16 مساءً - أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بوجود مدربين وطنيين للمنتخبات المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، متابعا "أحترم كل المدربين من مختلف الجنسيات، لكن من الأفضل تولى مدرب وطني مسئولية تدريب منتخب بلاده".

أضاف حسام حسن، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار: "أساند تجربة وليد الركراكي مع المغرب، فهو يحقق نتائج مميزة، وظاهرة تواجد المدرب الوطني مع منتخب بلاده أمر جيد، وكل مباريات البطولة صعبة، والكرة في أفريقيا تتطور".

وتحدث حسام حسن عن إمكانيات المغرب قائلا، إنها ساعدت على إنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب الملاعب الجيدة والأجواء.

وتطرق حسام حسن إلي ملف المصابين بالمنتخب قائلا: "تريزيجيه لاعب مقاتل.. ومثال مشرف للاعب المصري، ويفكرني بمسيرتي أنا وشقيقي إبراهيم حسن فى كرة القدم".

وأضاف حسام حسن: "منتخب مصر يحترم جميع المنافسين.. وهناك اختلاف في الأجيال وكل مرحلة لها لاعبوها، والمنتخبات الأفريقية تمتلك مواهب دائما".

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول هجومه على الجماهير المغربية، أكد حسام حسن: "يمكن أنا الوحيد من المدربين اللى قولت إنى سعيد بوجودنا في المغرب، وكنت بشجع المغرب في كأس العالم زى كل المصريين، وكلنا بعد الهدف التالت في المباراة الماضية كنا في ضغط وشاورنا للجماهير إننا مش هنخسر".

وتابع حسام حسن :"الوضع اللى حصل من أول مباراة في البطولة والدعم الجماهيري المغربي للمنتخب كان كبير جدا، مضيفا: "الناس كانت بتحسدنا".

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المغرب، مؤكدًا أن البطولة مميزة من حيث التنظيم والجماهير، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب المصري منذ اللحظة الأولى، ومؤكدًا أن العلاقة بين الجماهير المصرية والمغربية تاريخية يسودها الاحترام المتبادل.

وأضاف أن الجماهير المغربية كانت ولا تزال داعمة لكرة القدم العربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي حظي بتشجيع المصريين خلال كأس العالم، تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه بوصوله إلى المركز الرابع عالميًا.

وأكد حسام حسن، أنه لم يلتفت لأي تعليقات سلبية خلال المباريات، موضحًا أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين كان منصبًا فقط على الجانب الفني داخل الملعب، خاصة في ظل الضغوط التي صاحبت بعض المباريات.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن المغرب تُعد من أفضل الدول التي يمكن استضافة البطولات القارية بها، مؤكدًا أنه لو خُيّر لاختار دائمًا إقامة البطولات في المملكة المغربية، لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وجماهير عاشقة لكرة القدم.