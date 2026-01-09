طقس السبت.. انخفاض في درجات الحرارة والصغرى بالقاهرة 11 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 06:30 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 10 يناير 2026، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

شبورة كثيفة

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 3: 10 صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق.

السحب المنخفضة

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 22 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 23 درجة.

الصغرى 10 درجة.