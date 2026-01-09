محمد صلاح الوصيف.. حسام حسن يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 08:16 مساءً - يتصدر حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، قائمة هدافي منتخب الفراعنة عبر التاريخ برصيد 69 هدفا، وبات الفرعون المصري محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي بالاقتراب من صدارة ترتيب هدافي منتخب الفراعنة عبر التاريخ، الذي يتصدره حاليًا مديره الفني حسام حسن.

ويحتاج محمد صلاح، صاحب الـ66 هدفا، إلى ثلاثة أهداف فقط ليتساوى مع حسام حسن على قمة ترتيب أكثر من سجل أهدافًا مع منتخب الفراعنة على مر العصور، بعدما سجل الأخير 69 هدفًا.

ويتصدر القائمة حسام حسن، ثم محمد صلاح، ثم حسن الشاذلي بـ49 هدفا ثم السيد الضظوي ب41 هدفا.

محمد صلاح الهداف التاريخي في تصفيات كأس العالم والكان

يعتبر محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب الفراعنة في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أمم إفريقيا، كما يتصدر قائمة هدافي المنتخب في المونديال، وهو على بُعد هدفين فقط ليصبح الهداف التاريخي في كأس أمم أفريقيا.

قائمة منتخب الفراعنة في أمم أفريقيا

وجاءت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

منتخب الفراعنة الأكثر تتويجًا بأمم أفريقيا

ويعد منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، ويأتي منتخب الكاميرون فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب، وغانا فى المركز الثالث برصيد 4 ألقاب.كما يعد منتخب الفراعنة الأكثر مشاركة فى تاريخ البطولة بـ26 ظهورًا، يليها كوت ديفوار (25) وغانا (24) والتى لن تكون ضمن المشاركين في المغرب هذه المرة.لم تتوقف أرقام منتخب الفراعنة القياسية عند هذا الحد، حيث حققت مباراة الفراعنة أمام نيجيريا رقمًا قياسيًا فى عدد الأهداف فى مباراة واحدة بمجموع 9 أهداف، والتي انتهت بفوز الفراعنة على النسور (6-3)، عام 1963.