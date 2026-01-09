1053 شاحنة مساعدات إنسانية ووقود تصل قطاع غزة عبر معبر رفح خلال 5 أيام‎

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 09:30 مساءً - في إطار الجهود المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، واصلت الجهات الإشرافية المصرية، بالتنسيق مع المنظمات المعنية، إدخال قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري، رغم هطول الأمطار.

وأفاد مصدر مسؤول بالمعبر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت خلال الفترة من يوم الأحد الماضي وحتى أمس الخميس بلغ 1053 شاحنة، محمّلة بمساعدات متنوعة شملت مواد غذائية، ومستلزمات طبية، ومواد بترولية، وخيام، وملابس شتوية، وأغطية، وذلك في إطار دعم دعم وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

وأوضح المصدر، أن المساعدات جاءت مقدمة من عدة جهات ومؤسسات مصرية وعربية ودولية، وتحت إشراف كامل من الهلال الأحمر المصري، الذي يواصل جهوده التنظيمية واللوجستية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن هذه القوافل تعكس التزام مصر الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على تقديم الدعم العاجل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لغزة

وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية التي وصلت غزة، من خلال معبر رفح البرى وعبر معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الخميس بلغ نحو 22 ألفًا و287 شاحنة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 330 ألف طن من المساعدات المتنوعة، مضيفا أن هذه الشحنات أسهمت في توفير قدر من الاستقرار النسبي للخدمات الأساسية داخل القطاع، خاصة في ظل النقص الحاد في الإمدادات.

شاحنات المساعدات لغزة تشمل المواد البترولية

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، أوضح المصدر، أن عدد شاحنات الوقود التي دخلت قطاع غزة منذ بدء الأزمة بلغ 714 شاحنة، محملة بأكثر من 210 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين، اللازمة لتشغيل المستشفيات والمخابز والمنشآت الحيوية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية والغذائية لسكان غزة.

الشاحنات تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية

وأكد المصدر، استمرار الجهود المصرية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية خلال الفترة المقبلة، وفقًا للاحتياجات الملحة والأساسية على أرض القطاع وسكانه، وبما يسهم فى دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.