منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية تتيح تقديم البلاغات دون الإفصاح عن الهوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 10:23 مساءً -

في إطار دعم حق المواطن في تقديم الشكوى وحماية سرية بياناته، أتاحت النيابة الإدارية تقديم الشكاوى دون الكشف عن هوية الشاكي، مع تحديد جهة ومحل الشكوى وإرفاق المستندات الداعمة.

كما وفّرت منظومة الشكاوى عددًا من الآليات الحديثة والتقليدية لتلقى البلاغات على مدار الساعة، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة الفحص، وهي:

- الخط الساخن 16117.

- البريد الإلكتروني " [email protected] " ويستقبل الشكاوى على مدار الـ24 ساعة.

- الرسائل عبر خاصية واتس آب، على رقم 01050601888.

- الرسائل القصيرة عبر رقم 1411.

- قناة النيابة الإدارية ببرنامج تليجرام.

الوسائل التقليدية لتلقي الشكاوى، ومنها:

الفاكس رقم 0238245231، والبريد، كما يمكن تقديم الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية، حيث أكدت النيابة الإدارية الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوی.