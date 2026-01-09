السنغال تتخطى مالي وتنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار بنصف النهائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 10:23 مساءً -

تأهل منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، بعد فوزه على نظيره منتخب مالي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على الملعب الكبير في مدينة «طنجة»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في البطولة.

لمتابعة أخبار بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عبر بوابة كأس أمم أفريقيا اضغط هنا

مالي ضد السنغال

جاء هدف منتخب السنغال عن طريق إليمان نداي لاعب إيفرتون الإنجليزي، في الدقيقة 27 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فادح من حارس مالي.

وتعرض يفيس بيسوما قائد منتخب مالي للطرد في الدقيقة 4+90، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني من المباراة، والذي سيطر فيه السنغال على الكرة بشكل كامل مستغلا النقص العددي للمنتخب المالي.

وينتظر منتخب أسود التيرانجا في دور نصف النهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، المتأهل من مواجهة منتخب مصر مع نظيره منتخب كوت ديفوار، والتي ستقام مساء السبت.

تشكيل مالي ضد السنغال

تشكيل السنغال

إدوارد ميندي، موسى نياخاتي، كاليدو كوليبالي، الحاج مالك ضيوف، كريبين دياتا، إدريسا جانا جاي، بابي جاي، حبيب ديارا، إليمان ندياي، ساديو ماني وحبيب ديالو.

تشكيل مالى

ديارا، حامد تراوري، حيدارا، ديابي، إيف بيسوما، لاسانا كوليبالي، سينايـوكو، سانجاري، أليو ديانج، عثمان كامارا وجاساما.

مباراة مالي ضد السنغال