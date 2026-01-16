برلماني: القيادة المصرية تدفع نحو تهدئة غزة وسرعة الإعمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 04:27 مساءً - أشاد النائب عبد الرحمن القصاص، عضو مجلس النواب، بالتحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل دعم القضية الفلسطينية وتحقيق التهدئة في قطاع غزة، مثمنًا نجاح الوساطة المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعدد من الوسطاء الدوليين في التوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد "القصاص" أن هذا النجاح يعكس قوة مصر الإقليمية ومكانتها المحورية في إدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمهّد الطريق أمام إعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية لشعبها، بعد سنوات من المعاناة.

وأوضح أن ما تم التوصل إليه يُعد استكمالًا طبيعيًا لاتفاقية شرم الشيخ، التي أرست مبادئ واضحة لوقف التصعيد، مشيدًا بثبات الموقف المصري في دعم الحقوق الفلسطينية، وسعيه الدائم لحلول سلمية تحفظ الكرامة الإنسانية وتدعم الأمن في المنطقة.

ودعا النائب المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية واستثمار هذا التقدم في استعادة الأمل للفلسطينيين، وتمكينهم من العيش في سلام داخل دولتهم المستقلة.