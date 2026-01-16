«المؤتمر»: جهود الرئيس السيسي دفعت باتفاق غزة وتفتح الطريق نحو إعادة إعمار القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 04:27 مساءً - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن جهود جمهورية مصر العربية والوسطاء الدوليين في اتفاق غزة الأخير كانت محورية وأسهمت بشكل كبير في التوصل للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بادرة أمل للشعب الفلسطيني وتفتح الطريق نحو إعادة إعمار القطاع.

وأشاد غنيم بالدور المصري المتميز في رعاية الاجتماع بالقاهرة للفصائل الفلسطينية، وبالتنسيق مع قطر وتركيا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا النجاح الدبلوماسي يعكس القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرة مصر على تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة وخلق مناخ سياسي آمن لاستقرار قطاع غزة.

وتابع أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة غزة، وإعادة تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، مضيفًا أن هذا الإجراء سيضمن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بشكل منظم وفعّال، ويعيد تدريجيًا الحياة الطبيعية للمواطنين في القطاع.

وأكد غنيم أن متابعة تنفيذ الاتفاق وفتح المعابر وإدخال المساعدات ستظل أولوية للبرلمان المصري والفصائل الفلسطينية بالتعاون مع الوسطاء، مشددًا على أن نجاح هذا الدور يعكس قدرة مصر على قيادة جهود السلام في المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.