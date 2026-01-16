جاريد كوشنر يعلق على إعلان مجلس سلام غزة: بداية تاريخية جديدة في الشرق الأوسط

وكتب كوشنر على منصة التواصل الاجتماعي X: «يمثل اليوم بداية تاريخية جديدة في الشرق الأوسط».

وفي منشور على تروث سوشيال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام وكتب قائلا: «يشرفني عظيم الشرف أن أعلن عن تشكيل مجلس سلام غزة.. سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبًا، لكن يمكنني أن أقول بكل تأكيد إنه أعظم وأرقى مجلس تم تجميعه على الإطلاق، في أي زمان وأي مكان».

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لحكومة التكنوقراط الفلسطينية الوطنية، وللجنة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية بصفته رئيس مجلس السلام، وهو إطار يقوده ضمن مبادراته السياسية، حيث أشاد بالقادة الفلسطينيين الجدد في غزة، واصفا إياهم بأنهم ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي.

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة مباشرة إلى حركة حماس، مطالبا إياها بالوفاء الفوري بالتزاماتها، وعلى رأسها إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي، والبدء دون تأخير في عملية نزع السلاح بشكل كامل.

وكشف ترامب عن خطة قال إنها تحظى بدعم مصر وتركيا وقطر، وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل مع حماس لنزع السلاح، يشمل تسليم جميع الأسلحة وتفكيك الأنفاق في قطاع غزة.

وأضاف: «كما قلت سابقا، يمكن لحماس أن تفعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة»، وختم بيانه بالقول: «لقد عانى أهل غزة بما فيه الكفاية.. الوقت الآن مناسب»، مرددا شعاره المعروف: «السلام من خلال القوة».