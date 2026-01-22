حسام حسن: حققنا أهدافنا مع منتخب مصر وأكثر المتفائلين لم يتوقع وصولنا لدور الـ16

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:31 مساءً - حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على دعم الفراعنة قبل وأثناء المشاركة في أمم إفريقيا، كما وجه الشكر إلى الجهاز الفني والطبي والإداري والأهم مجموعة اللاعبين الرائعين وأشكرهم على تعاملهم الراقي وروحهم المعنوية وكان هناك 28 لاعبا يمثلون مصر أفضل تمثيل.

قال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الخصا بخطة تحضير منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم: "كان هناك أهداف مهمة طلبت مني وكان لابد من إنجازها لوطننا الكبيرة مصر لأنها بلد كبيرة في كرة القدم وتتفوق في كل العالم العربي والإفريقي في حصد البطولات، وكان الهدف منذ تولي المهمة هو الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقيةوهو ما تحقق بدون هزيمة والهدف الثاني هو التأهل إلى كأس العالم وتحقق الهدف، والهدف لم يكن سهلا وحققنا الصعود للمونديال بفارق 5 نقاط ولم نصل كأس العالم بالصدفة أو بفارق هدف بل بفارق 5 نقاط مع منتخبات تتفوق علينا في عدد المحترفين في الخارج".

أردف: "الهدف الثالث هو نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وهو أن نكون في المغرب في أصعب بطولة من البطولة القارية، بسبب الإمكانيات الكبيرة وكل التجهيزات الموجودة، والمنتخبات الإفريقية وصلت لأعلى مستوى من الجاهزية، وهو ما جعل البطولة صعبة جدا، والهدف كان مهم أن نحضر له ووصلنا إلى الهدف وهو التحضير والوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم ، رغم أنه كان هناك حالة من النشاؤم بعدم تحقيق نتائج طيبة في البطولة القارية."

استكمل حسن: "لعبنا مع منتخبات ليست صعبة مثل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا وفي دوري الـ16 لعبنا مع بنين وتأهلنا بعد ذلك وواجهنا بطل النسخة الأخيرة كوت ديفوار وكانت المباراة صعبة للغاية ولكن اللاعبين قدموا ما عليهم وتدوا أصعب الظروف، وأقرب المتفائلين كانوا لا يتوقعون وصولنا إلى دور الـ16 بحد أقصى".



انطلاق مؤتمر تطوير الكرة المصرية



وانطلق المؤتمر الصحفي الخاص بخارطة طريق تطوير الكرة المصرية ، والذي يحضره المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وبحضور رسمي بارز للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لوضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل "الفراعنة"، يحتضن مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

من جانب آخر، أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، استمرار حسام حسن وجهازه الفني في تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكداً على أن هذا القرار تم اتخاذه ومجلس إدارته مستمر في دعم المدير الفني خلال الفترة المقبلة، وقال في تصريحات تليفزيونية: "قبل سفرنا إلى المغرب وأنا أبلغت حسام وإبراهيم حسن بكامل دعمنا للجهاز الفني ولا توجد أي أزمات، وبشكل عام أنا رأيت اجتهاد من الجهاز الفني وجميع اللاعبين من أجل بلدنا، وأشكر كل اللاعبين كان نفسهم يعملوا حاجة ونوصل النهائي لكن هي دي الكرة".

وناشد رئيس اتحاد الكرة الجميع الوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين من أجل بناء فريق قوي قبل كأس العالم 2026.

واختتم تصريحاته قائلاً: "هنعمل كل المطلوب من وديات ومعسكرات والباقي على ربنا".