انتهاء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالأزهر في القاهرة وسط انتظام كامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:31 مساءً - اختتمت اليوم الخميس 22 يناير 2026 امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمعاهد منطقة القاهرة الأزهرية في أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة وذلك في إطار المتابعة المستمرة من قيادات الأزهر الشريف

وشهدت لجان الامتحانات انتظامًا واضحًا داخل مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة مع التأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء واستقرار دون أي معوقات تعرقل سير العملية الامتحانية

وتابعت الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية سير العمل داخل اللجان بمختلف المعاهد من بينها معهد فتيات مجمع مدينة نصر إلى جانب كنترول الشهادة الابتدائية حيث جرت الامتحانات وفق الجداول الزمنية المحددة دون رصد شكاوى أو مخالفات مؤثرة

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية 8169 طالبًا و16637 طالبة بينما أدى امتحانات الشهادة الإعدادية 6143 طالبًا و6714 طالبة داخل معاهد المنطقة

وأكدت المتابعة الميدانية التزام الإدارات والمعاهد بالضوابط المقررة وهو ما يعكس حرص قيادات الأزهر على تحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط داخل اللجان وضمان سير الامتحانات بصورة مستقرة ومنضبطة