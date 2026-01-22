ضبط ترسانة أسلحة ومخدرات و31 متهما داخل مقابر حلوان بعد تداول فيديو مثير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 08:16 مساءً -

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل إحدى المقابر بمنطقة حلوان في محافظة القاهرة.

فيديو صادم يكشف وكر مخدرات داخل مقابر حلوان وسقوط 31 متهمًا

وبفحص الفيديو ومحتواه، جرى استهداف المنطقة المشار إليها، حيث تمكنت القوات من ضبط 31 شخصًا، عُثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت الهيروين، والإستروكس، والآيس، والشادو، والبودر، والحشيش، إضافة إلى 11 فرد خرطوش، و14 سلاحًا أبيض.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.