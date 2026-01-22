أمل الحناوى: منتدى دافوس كشف أن العالم يمر بمرحلة من أصعب مراحل النظام العالمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 08:16 مساءً - قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنّ منتدى دافوس الاقتصادي كشف أن العالم يمر بمرحلة من أصعب مراحل النظام العالمي وسط زيادة حدة التوترات الجيوسياسية.

وأضافت الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي "، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ورغم أن روح الحوار هو شعار المنتدى في دورته السادسة والخمسين، فإن الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا تصدرت المشهد، خاصة عقب كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي انتقدت خلالها السياسة الأوروبية، وبالأخص فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فضلا عن إعلان تمسكه بالسيطرة على جزيرة جرينلاند، رغم تعهده بعدم استخدام القوة في الاستحواذ عليها".

وتابعت، أن الرئيس الأمريكي تناول أهم القضايا في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة السد الإثيوبي التي وصفها بالأمر الخطير، وتعهد بحل تلك القضية، واصفا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقائد العظيم.

وذكرت، أن ترامب أعلن إطلاق مجلس السلام بقطاع غزة، مؤكدا أنه يضم القادة الأفضل في العالم وأنه سيتعاون مع الأمم المتحدة.

