بفارق 8 أصوات.. فوز السيد البدوى برئاسة حزب الوفد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 08:16 مساءً - فاز الدكتور السيد البدوي، برئاسة حزب الوفد، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة بمقر حزب الوفد بالدقي وسط إقبال كبير من الناخبين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد إجمالي الأصوات 2614 بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 2596 والأصوات الباطلة 18 صوتا، وحصل الدكتور السيد البدوي على 1302 والدكتور هاني سري الدين على 1294، ليكون الفارق بين المرشحان 8 أصوات.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات رئاسة حزب الوفد، بمشاركة أعضاء الهيئة الوفدية، لاختيار رئيس جديد للحزب، وذلك في أجواء تنظيمية هادئة وتحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وشهدت لجان الاقتراع توافدًا ملحوظًا من أعضاء الحزب منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مع الالتزام باللائحة الداخلية للحزب.

